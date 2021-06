La photo du manifestant debout devant les chars de Tiananmen a disparu d’un moteur de recherche

« C’est dû à une erreur humaine et nous travaillons activement à la résoudre », a expliqué un porte-parole de Microsoft, le géant de l’informatique qui opère Bing, plusieurs heures après des signalements dans la presse américaine. Sur « Google Images », le service concurrent très largement dominant sur internet, la recherche de « Tank man » faisait apparaître des centaines d’occurrences de l’image du photographe américain Charlie Cole, entre autres.

On y voit un manifestant inconnu en chemise blanche, s’efforçant de bloquer symboliquement la progression d’une colonne d’au moins 17 chars le 5 juin 1989, sur la place Tiananmen à Pékin. Les manifestations en faveur de la démocratie s’étaient déroulées pendant sept semaines. Leur répression avait fait des centaines, voire plus d’un millier de morts. Mais le cliché, qui avait reçu en 1990 le prix World Press de la photo de l’année, reste largement méconnu en Chine en raison de la censure.

Le pays dispose d’un vaste système de surveillance de l’internet qui lui permet d’en expurger tout contenu jugé sensible, comme les critiques politiques ou la pornographie. Et au nom de la stabilité, le pays impose aux géants du numérique d’avoir leurs propres censeurs pour réaliser cette tâche en amont. À défaut de se plier à cette réglementation, l’immense majorité des moteurs de recherche et réseaux sociaux étrangers (Google, Facebook, Twitter…) sont bloqués en Chine et les internautes ne peuvent y accéder qu’avec un logiciel de contournement (VPN).

Mais la disparition de la photo sur Bing, en dehors de la Chine, semblait incompréhensible. Toute commémoration de la répression de Tiananmen est interdite en Chine, et la région semi-autonome de Hong Kong était le seul endroit où elle était tolérée. Mais avec le tour de vis de Pékin à l’encontre de toute forme d’opposition dans l’ancienne colonie britannique, la veillée aux chandelles a été, cette année, interdite. Le parc où elle se tient est resté vide pour la première fois en 32 ans.