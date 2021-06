Bruxelles : des canards traversent la route sous bonne escorte policière (vidéo)

Dans leur métier au quotidien, les policiers ont pour mission de venir en aide à la population… humaine comme animale ! Alors quand une famille de canards s’est retrouvée en danger au milieu de la route à Ixelles, une patrouille a été envoyée pour leur venir en aide, rapporte la RTBF.

Dans une vidéo d’abord publiée sur Youtube, on peut en effet voir une patrouille de police s’arrêter dans un carrefour près du bois de la Cambre, pour tenter de venir en aide à des canards et leurs petits, perdus au milieu de la route. Une policière sort alors de son véhicule et escorte la petite famille pour traverser le rond-point, jusqu’au trottoir, afin de les mettre en sécurité.

« Jeudi après-midi vers 15h, une patrouille a été dépêchée avenue des Courses à Ixelles suite à un appel d’un riverain inquiet de voir une famille de canards (en ce qui compris des canetons donc) assez éloignée des étangs d’Ixelles et surtout risquant de se faire écraser dans la circulation, traversant régulièrement la route. Une équipe de la brigade d’intervention de notre zone de police, et plus particulièrement celle d’Ixelles, s’est rendue sur place et avec l’aide d’un riverain a réussi à mettre toute la famille à l’abri, à savoir dans la cour d’un riverain le temps de trouver une solution qui a été de mettre les canetons dans une boîte en carton afin que les parents les suivent jusqu’aux étangs d’Ixelles où ils ont été relâchés sous bonne escorte policière », a indiqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone Bruxelles-Ixelles.

« Nous avons tenu à instaurer il y a plusieurs années de cela un référent bien-être animal secondé dans sa mission par un réseau de collaborateurs zonaux volontaires spécialisés dans la matière. Beaucoup d'interventions de première ligne en matière de bien-être animal seront prises en charge par des patrouilles normales. Ces policiers pourront contacter un de leurs collègues référents bien-être animal au moment de leur intervention pour se faire conseiller. Pour des cas moins urgents, une intervention différée pourra être demandée à un référent qui se rendra sur place ultérieurement pour vérifier la situation », a ajouté la porte-parole, indique la RTBF.