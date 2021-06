À la télé ce soir: Les Diables rouges face à la Croatie et «Camping Paradis»

Que vous soyez plutôt foot, cinéma ou séries, il y en a pour tous les goûts ce soir en télé !

Belgique - Croatie, à 20h20 sur La Une

À six jours de ses débuts dans l'Euro face à la Russie dans un groupe B où figurent également le Danemark et la Finlande, la Belgique s'offre un dernier match de préparation de haut niveau contre la Croatie, vice-championne du monde. Des Croates qui feront figure de favoris du groupe D au côté des Anglais face à l'Écosse et la Tchéquie.

Camping Paradis, à 20h40 sur RTL TVI

Tom est ému d'accueillir au camping Lucie qui, depuis la mort récente de ses parents, a la garde de son frère et de sa soeur : Camille et Simon. Mais la petite famille va devoir faire face à l'arrivée de leur oncle et tante qui ont décidé de demander la tutelle des deux plus jeunes, encore mineurs. Tom doit manager l'équipe face à la venue de madame Vernon, une inspectrice venue contrôler le camping, redoutable femme à poigne particulièrement vigilante. Tom n'avait pas prévu de tomber au même moment sur son sosie, ce qui va créer quelques méprises et de drôle de quiproquos.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Papillon, à 22h15 sur Arte - Quatre étoiles

de Franklin J. Schaffner (1973)

Après l’échec d’un projet mêlant d’un côté de la caméra Roman Polanski et de l’autre Jean-Paul Belmondo et Warren Beatty, c’est le scénariste Dalton Trumbo qui s’est emparé du best-seller d’Henri Charrière, et Steve McQueen du rôle titulaire à la mesure de son incomparable charisme. Deux heures et vingt-cinq minutes de grand cinéma : « Papillon » fait partie de ces grands classiques qui ne prendront jamais une ride.

Snowden, à 20h sur Club RTL - Trois étoiles

d’Oliver Stone (2016)

Edward Snowden vit toujours exilé à Moscou, mais on ne l’apprend qu’au terme d’une reconstitution minutieuse comme toujours avec l’auteur de « JFK », devenu grandissime spécialiste de la pellicule dénonciatrice. Du cinéma-vérité passionnant, une fois de plus, mais globalement dénué de style. Autour de l’excellent Joseph Gordon-Levitt et de la jolie Shailene Woodley qui incarne la compagne du héros l’ayant depuis rejoint à l’est, gravitent les Melissa Leo, Nicolas Cage, Tom Wilkinson, Rhys Infans et… Scott Eastwood.

Faites sauter la banque, à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Jean Girault (1964)

L’énorme succès de « Pouic-Pouic » engendra cette comédie policière un peu bricolée mais non absente de bons mots ni de rythme. Aucun doute là-dessus : longtemps considéré comme faire-valoir de deuxième zone, Louis de Funès voyait son heure arriver de façon foudroyante. Doit-on pour autant pardonner au script cette anecdotique confusion entre accents liégeois et bruxellois ?

Yao, à 21h05 sur France 2 - Deux étoiles

de Philippe Godeau (2018)

Écrit pour et coproduit par Omar Sy, ce retour aux sources sénégalaises de la « star » française jouant son propre rôle ne manque ni de charme ni d’émotion. Un « road movie » convenu mais qui va au-delà de la carte postale, avec la participation de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et de la danseuse Germaine Acogny, ex-élève de… Maurice Béjart.

Tomb Raider, à 22h50 sur France 2 - Deux étoiles

de Roar Uthaug (2018)

Ce « reboot » renvoie aux oubliettes les deux titres jadis joués par Angelina Jolie et trop proches du célèbre jeu vidéo. Avec Alice Vikander en tête d’affiche.