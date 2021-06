À la télé ce soir: «Top chef» ou «Liés pour la vie»

« Liés pour la vie », à 21h05 sur TF1

de Jean-Marc Rudnicki (2020)

Lucie est une championne d'équitation dont l'ambition est de participer aux Jeux olympiques. Elle sait qu'à son âge, la prochaine édition représente sa dernière chance de réaliser son rêve. Elle s'entraîne depuis des années et désormais, elle est prête. Mais à quelques mois de la compétition, son rêve tourne au cauchemar. Lucie est renversée par un chauffard et le verdict est sans appel : ses jambes resteront paralysées. Pour Lucie, sportive accomplie, c'est la descente aux enfers. De la relation privilégiée avec son père à son amitié avec Léa, en passant par ses rêves de médailles et son incroyable complicité avec Saphir, son cheval, Lucie va tout perdre.

« Top chef », à 20h25 sur RTL-TVI

Les 3 demi-finalistes vont continuer à s'affronter lors d'une ultime épreuve pour tenter de décrocher leur place pour la grande finale du concours ! Un candidat va imaginer sa propre épreuve et l'imposer à ses adversaires. L'objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points... Pour cette dernière ligne droite, les chefs de brigade seront plus que jamais aux côtés de leurs candidats pour les épauler et les aider à accéder à l'ultime étape du concours... Pour juger cette épreuve, le chef 2 étoiles Olivier Nasti, seul chef auréolé des prestigieuses 5 toques Gault et Millau en 2020.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« New York 1997 », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de John Carpenter (1981)

Grand fan de Sergio Leone, l’auteur de « Fog » a offert à Lee Van Cleef son dernier grand rôle à l’écran pour accompagner au générique Kurt Russell, Donald Pleasance et Ernest Borgnine dans ce fabuleux classique du cinéma de science-fi dont un projet de remake semble fort heureusement avoir été abandonné. Un chef-d’œuvre absolu d’un auteur devenu chouchou des cinéphiles, dont la carrière ciné s’est achevée avec « The Ward » en 2011. Provisoirement, espère-t-on toujours !

« Opération Eye in the Sky », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

de Gavin Hood (2015)

Un thriller politique à peine déguisé avec ce récit abordant le thème du dommage collatéral dans la lutte sans merci contre le terrorisme. La carte émotionnelle de l’ensemble en général et de l’épilogue en particulier est-elle opportune ? La question reste évidemment sans réponse. Implacable suspense. Et dernier clap pour l’infortuné Alan Rickman.

« Péril en la demeure », à 20h50 sur France 5 - Trois étoiles

de Michel Deville (1984)

On se souvient de la suggestive affiche présentant Nicole Garcia chevauchant acrobatiquement Christophe Malavoy… Le moins qu’on puisse dire est que le ton de ce thriller érotique – qui fit aussi appel à la « générosité » d’Anémone – était donné. L’un des plus gros succès dans la belle carrière de l’auteur des « Raphaël ou le débauché ».

« Le poulain », à 22h20 sur La Une - Deux étoiles

de Mathieu Sapin (2018)

Dévoilée avec succès au Festival d’Angoulême, cette comédie plutôt pertinente fonctionne à l’image de son duo incarné par le jeune Franco-Britannique Finnigan Oldfield (révélé par « Les cowboys » de Thomas Bidegain) et la magnifique Alexandra Lamy qui s’affirme décidément dans des rôles de plus en plus intenses.