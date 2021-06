Solidarité: des masques à donner et à porter

« Soir mag » et Travie offrent 40.000 masques en tissu aux associations pour cet été. Avis aux candidats.

L’idée est belle et elle est née en mars 2020, lors du premier confinement. La crise du Covid prend alors tout le monde de vitesse. La pénurie de masques – un sujet encore discuté à l’époque mais évident et réglé aujourd’hui – se fait durement sentir. Comment réagir efficacement dans l’urgence ? Chez Travie, association bruxelloise d’aide et d’activités pour les personnes handicapées à Anderlecht, naît une initiative. « Face à la crise, Travie a voulu se montrer active très rapidement, retrace Jean Wouters, son actuel directeur récemment nommé. En quelques jours,...