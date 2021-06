À la télé ce soir: «Affaire conclue» ou «Jusqu’ici tout va bien»

« Affaire conclue », à 21h05 sur France 2

Quel est le point commun entre un avion, un album original de Tintin, une combinaison spatiale et des objets dignes des plus grands musées ? Tous ces objets d'exception seront expertisés par les commissaires-priseurs Patricia Casini-Vitalis, Harold Hessel, Enora Alix, Marie Renoir et vendus après des enchères passionnées dans ce prime qui se déroule au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. C'est sur le tarmac, au milieu de dizaine d'avions que Sophie Davant et l'équipe d' » Affaire conclue » ont posé leurs valises ! Et au milieu de ces géants de fers, ils ont vu grand, voire même très grand, avec un nouveau dispositif encore jamais vue dans ce magazine.

« Jusqu’ici tout va bien » à 22h45 sur Tipik

de Mohamed Hamidi (2019)

Fred Bartel a eu la « bonne idée » de domicilier son agence de communication Happy Few à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, pour obtenir des aides et des exonérations d'impôts. Cependant, la véritable agence est située en plein coeur de Paris. Lorsque des contrôleurs fiscaux découvrent la supercherie, Fred est obligé d'aller réellement s'installer à La Courneuve avec ses salariés, tous apeurés par cette terre inconnue...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Holy Lands », à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

d’ Amanda Sthers (2018)

Après « Je vais te manquer » et « Madame », l’auteure parisienne adapte son propre roman publié chez Stock en 2010. Une oeuvre pleine d’émotion et de sincérité jouée par ce bon vieux James Caan (81 ans) et la toujours séduisante Rosanna Arquette (61 ans) et avec aussi Jonathan-Rhys-Meyers, Tom Hollander, Patrick Bruel et l’Israélienne Efrat Dor, vraie révélation du film, qu’on avait déjà aperçue dans « La femme du gardien de zoo ».

« Les figures de l’ombre », à 23h00 sur C8 - Trois étoiles

de Theodore Melfi (2016)

On ne le répètera jamais assez : le cinéma US atteint le vrai sommet de son savoir-faire quand il évoque avec soin un fait historique marquant, et mieux encore quand il est méconnu. Une œuvre à la fois rédemptrice et valorisante dans son propos, et d’un classicisme que la grande physicienne de la NASA et de couleur Katherine Johnson a dû apprécier sans réserve, avant son décès en février 2020 à l’âge de 101 ans.

« Le voyage du Dr Dolittle », à 00h05 sur BE1 - Trois étoiles

de Stephen Gaghan (2020)

Action, suspense et humour s’enchaînent dans un festival de séquences cocasses à souhait, grâce à une parfaite maîtrise de l’image de synthèse. Difficile voire impossible de résister au charme de ce simplement « Dolittle » en V.O. produit par Robert Downey Jr lui-même, où apparaissent aussi Antonio Banderas et Michael Sheen.

« Moi, Daniel Blake », à 01h50 sur Arte - Trois étoiles

de Ken Loach (2016)

Ceux qui ont estimé que l’octogénaire du Warwickshire n’avait plus grand-chose à dire en ont été pour leurs frais, car ce drame social parfaitement d’actualité, à la fois sobre, émouvant et surtout dénonciateur sonne juste d’un bout à l’autre. Palme d’Or à Cannes et César du meilleur film étranger.

« Need for Speed », à 21h50 sur RTL-TVI - Une étoile

de Scott Waugh (2014)

Les courses de bagnoles clandestines semblent faire désormais partie intégrante du paysage californien d’aujourd’hui. Difficile de s’en réjouir tant ça sert juste à… re-carrosser d’antiques châssis en matière de script basique.