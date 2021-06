Chasseurs de microbes (18)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Pasteur obtint du ministère qu’on prolongeât d’un an le cours des études scientifiques. Sous son impulsion, de nouveaux laboratoires s’ouvrirent. Les étudiants versaient des larmes émues à la forte éloquence de ses cours. Il parlait déjà des microbes comme de la cause des maladies, bien avant de savoir si oui ou non ceux-ci pouvaient avoir les effets qu’il leur attribuait. Il n’avait pas encore eu l’occasion d’observer des épidémies mystérieuses ou des morts terrifiantes, mais savait que cette crainte était l’unique moyen d’éveiller l’intérêt et d’attirer l’attention de la masse....