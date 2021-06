En Chine, un caméraman remporte la course des 100m (vidéo)

Le dimanche 30 mai se tenait une course des 100m dans l’Université de Datong, dans le nord-est de la Chine, dans la province de Shanxi. Tout était prêt pour le top départ, les athlètes se tenaient derrière la ligne de départ, le public dans les gradins et le cameraman avec sa caméra à la main était lui aussi prêt à courir le long des couloirs.

Au moment du top, le cameraman a couru aussi vite que les autres participants pour pouvoir filmer des images au plus près des coureurs. Il a finalement passé la ligne d’arrivée sans se faire dépasser et en portant son équipement à bout de bras. Le cameraman est Hao Xiaoyang, un étudiant de dernière année d’une licence en éducation physique. Il a su gérer sa course et ses images à la fois, puisqu’il ne pouvait pas aller plus vite que les coureurs au risque de ne plus les avoir dans le champ.

Sa course rapide et surprenante a été saluée par de nombreux internautes chinois. L’étudiant, lui, assure qu’il pensait seulement à prendre de belles images. Hoa Xiaoyang a reçu un trophée honorifique pour sa performance.