HONDA CBR650R: dernière de son espèce

Les supersportives de moyenne cylindrée ne courent plus les rues de nos jours. Et au sein de cette espèce en danger, la Honda CBR650R est la dernière machine à privilégier un 4 cylindres en ligne.

Pour son millésime 2021, la CBR650R reçoit une nouvelle fourche Showa 41mm « Big Piston » à fonction différenciée. Le bloc passe à la norme Euro 5, l’instrumentation LCD améliore sa lisibilité, les optiques avant sont renouvelées tout comme les caches latéraux et le support de plaque arrière. Enfin, une prise USB apparaît sous la selle. Esthétiquement, cette machine est très réussie, splendide et sportive à souhait dans sa livrée Grand Prix Red aux nouveaux graphismes noir et blanc sur les flancs. La version noir métallique se caractérise quant à elle par davantage de sobriété et...