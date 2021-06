Rolls-Royce Boat Tail, la nouvelle voiture la plus chère du monde

Mesurant 5,90 m de long, la Rolls-Royce Boat Tail est un cabriolet qui s’inspire fortement de l’esthétique des yachts. Prévue pour accueillir 4 personnes dans un luxe incroyable, la Boat Tail profite d’un moteur V12 de 6,75 litres. Dans le coffre de la voiture, Rolls-Royce a prévu tout un nécessaire pour pique-niquer avec élégance : argenterie, vaisselle, 2 frigos, parasol et tabourets en fibre de carbone, etc. Rien n’est trop beau ! Ah oui, on allait oublier le prix : 23 millions d’euros.

Un million de...