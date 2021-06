Audi Q4 e-tron: électricité à tous les étages

Alors que les grands SUV e-tron et e-tron Sportback sont réservés à une certaine élite par leurs tarifs dépassant les 70.000€, ce Q4 s’avère près de la moitié moins cher. En plus, il se situe dans le cœur de gamme des SUV compacts, segment le plus en vogue en Europe. Et ce n’est pas tout : il sera rejoint dès la fin de cet été par une déclinaison de carrosserie plus dynamique reprenant l’appellation Sportback. C’est dire si Audi entend bien faire de ce Q4 un best-seller ! À bord, l’habitacle plonge les occupants dans une ambiance typiquement Audi, comprenez technologique et...