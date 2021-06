Jeux de société: Happy City

Une mise en place rapide, un univers graphique tout particulier, un jeu assez léger et fluide qui mêle stratégie et gestion, voici quelques ingrédients parmi d’autres qui font le succès de Happy City. Chaque joueur essayera de développer au mieux sa ville, pour générer des revenus, mais surtout attirer des habitants et y répandre du bonheur ! Chaque joueur commence simplement avec un Happy Market, mais à chaque tour, en fonction des quelques pièces qui traînent dans votre poche, vous aurez l’opportunité de construire des bâtiments qui viendront améliorer votre ville. Vous aurez donc...