Surfons tranquille: ne cliquez pas sur n’importe quoi!

Pour vous permettre de vous protéger, nous vous détaillons une technique qui a été découverte par les chercheurs de ProofPoint, entreprise spécialisée en cybersécurité. Ils ont repéré un nouveau virus particulièrement dangereux. Ce logiciel a été développé par un groupe de pirates et il a été baptisé NimzaLoader. Il vise les ordinateurs qui fonctionnent sous Windows et, grâce à lui, les pirates peuvent en prendre le contrôle. Ils peuvent ainsi voler des données sensibles ou encore permettre l’installation d’autres virus. Et pour réussir l’installation de ce logiciel malveillant, les...