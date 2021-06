Air de familles: tiques & Cie

Le beau temps est de retour, les balades en pleine nature aussi, mais attention aux tiques ! Ces parasites vivent dans les bois, les prairies et plus rarement les jardins. Ils s’accrochent pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à la peau d’un animal ou d’un humain pour se gorger de son sang, puis s’en décrochent. Dans nos régions, les tiques sont actives toute l’année mais davantage entre mars et octobre. Dans la grande majorité des cas, leurs morsures sont inoffensives et ne provoquent qu’une réaction locale avec une rougeur et des démangeaisons. Dans certains cas cependant...