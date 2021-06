Les années Mitterrand (4/5): laisser une trace

La Grande Arche, l’Opéra Bastille et bien sûr la pyramide du Louvre, le président bâtisseur a multiplié les chantiers.

La politique a rendez-vous avec l’Histoire et tous les grands monarques ont laissé leur empreinte dans l’espace public par de somptueuses réalisations. Quand il arrive au pouvoir en 1981, François Mitterrand couve sans doute déjà l’impérieux besoin de marquer son septennat puis le suivant. En 14 ans, il lance 11 chantiers spectaculaires à Paris. Le Président passe, il le sait ; l’architecture lui survit. Au départ, on le perçoit plutôt comme un animal politique, un amoureux des Lettres, un tacticien de la gauche, pas comme un féru de monuments publics appelés à faire date et à frapper...