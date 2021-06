Pour eux, la fiction est une affaire de famille

Peu de personnes connaissent le lien de parenté entre Christian Rauth et l’actrice Julie-Anne Roth. Et pourtant, les deux acteurs français sont père et fille ! Une relation qu’ils vont explorer dans le téléfilm policier « Les Pennac – Une histoire de famille ». Un duo de flics aux relations tendues qui va être contraint de mettre ses tensions de côté afin de résoudre une enquête. Ancienne figure marquante de « Navarro », Christian Rauth se confie sur ce projet particulier.

Dans quelle histoire les...