Ventre rond ou... ballon rond ?

Sacrée Bridget Jones ! Se doutait-elle que, vingt ans après son succès au cinéma, elle servirait… à contrer une affiche de soirée de l’Euro de foot ? Elle aurait même pu servir deux fois car TF 1 et France 2 comptaient sur elle pour faire de l’ombre au ballon rond, la Une programmant « Bridget Jones baby » et sa rivale prévoyant « Le journal de Bridget Jones » sorti en 2001. Pour comprendre, petit rappel des règles en vigueur : en France, les chaînes doivent communiquer leurs programmes trois semaines à l’avance aux hebdos, sans changement possible sauf...