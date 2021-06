S’exprimer, conquérir !

Éloquence, diction, conviction, timbre, il faut tous ces ingrédients pour faire un bon lecteur à voix haute. À l’initiative de « La Grande Librairie » de François Busnel et de ses partenaires, cette finale entend sacrer le meilleur lecteur ou lectrice de France parmi 130.000 collégiens et lycéens avec, à l’arrivée, cinq jeunes dans chaque catégorie. Ils se sont entraînés durant des mois avec leurs professeurs, surmontant le confinement. Aucun Parisien, uniquement des provinciaux issus de la métropole. Ces dix finalistes, filles et garçons, partagent le goût de la lecture et du...