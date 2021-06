«Tout le monde veut prendre sa place»: Laurence Boccolini prendra celle de Nagui

Nagui avait dit qu’il voulait tourner la page et voir du changement. Des animatrices Belges étaient attendues dont Sara de Paduwa, animatrice préférée des Belges francophones de 2015 à 2916 et Clair Jaz, humoriste vue dans « Plus belle la vie » et dans « 12 Cœurs » sur NRJ 12. Finalement, ce sera Laurence Boccolini qui animera le jeu. Elle sera donc celle qui tiendra tête en termes d’audience face à Jean-Luc Reichmann sur TF1 avec les « 12 coups de midi ».

La place de Nagui, occupée pendant 15 ans, était convoitée mais surtout le nom du remplaçant était encore très mystérieux. Pour faire la sélection, l’ancienne animatrice de « Le maillon faible » et de « Money drop » entre autres, a passé des tests soumis à des panels de téléspectateurs, ce qui a su convaincre. Laurence Buccolini est un visage et un caractère connu des téléspectateurs français.

Changement de décors

Mais France 2 ne serait-elle pas en train de rater le train ? Nagui quittait le plateau, lassé de l’émission et du manque de changement. Placer une figure déjà très connue à l’animation de l’émission est probablement déjà un manque de renouvellement.

Outre l’animatrice qui arrive, la production compte changer ses plateaux, décors et règles du jeu pour la première manche. De nouveaux tests sont aussi à prévoir pour assurer les derniers détails avant la reprise. Les tournages auront lieux le jeudi 1er juillet et la diffusion à la mi-août.