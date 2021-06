Décès du père de Blake Lively, l’acteur Ernie Lively

Variety a annoncé mercredi dans la soirée la mort d’Ernie Lively, le père de l’actrice Blake Lively. Âgé de 74 ans, Ernie Lively était lui aussi acteur, c’est d’ailleurs lui qui a transmis sa passion – et son métier – à sa fille, ainsi qu’à ses autres enfants, qui travaillent aussi dans le milieu du cinéma.

Ernie Lively a tourné notamment dans « Quatre filles et un jean », « American Pie 2 », « Un été en Louisiane » ou « The Watcher », son dernier film. On l’a aussi aperçu en télévision, dans des séries comme « Shérif, fais-moi peur » ou « X-files ».