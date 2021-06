À la télé ce soir: le lancement de l’Euro 2020 et «À fond»

Pas de « Koh-Lanta » ce vendredi, la saison est finie... Mais on vous propose d’autres programmes pour ce soir, dont le lancement de l’Euro 2020.

L’Euro 2020 : Turquie-Italie

Premières en piste, la Turquie et l'Italie ont l'honneur d'ouvrir le bal et de lancer cet Euro 2020 sur la pelouse du Stade Olympique de Rome. Même si Roberto Mancini, le sélectionneur italien, prétend le contraire, la Squadra Azzura est tout de même favorite de ce groupe A dans lequel sont également présents le Pays de Galles et la Suisse, même si effectivement Burak Yılmaz, récemment sacré champion de France avec Lille, et la sélection turque sont de réels outsiders. Cette première rencontre devrait déjà être riche d'enseignements.

À fond, à 20h30 sur RTL TVI

Tom pensait avoir tout organisé à la perfection pour que le départ en vacances se fasse dans la sérénité. Il décide de louer un monospace. Il embarque toute sa famille, dont sa femme Julia, enceinte. tout se complique quand le le régulateur de vitesse se bloque malencontreusement à grande vitesse...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

L’île aux chiens, à 21h45 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Wes Anderson (2018)

Écrite et réalisée par l’auteur texan des « Moonrise Kingdom », cette fable animée de très haut vol a valu à son auteur l’Ours d’argent à la Berlinale. Le gaillard avoue s’être inspiré de l’œuvre de Kurosawa en général et il est vrai que graphiquement, la référence au « Dodes’kaden » – resté méconnu – de 1970 est claire. Ce traitement aussi biaisé que magistral de thèmes très contemporains crève l’écran et aussi les tympans avec les voix françaises de Vincent Lindon, Hippolyte Girardot, Romain Duris, Mathieu Amalric, Ivan Attal, Daniel Auteuil, Léa Seydoux, Isabelle Huppert et même ce bon vieux Jean-Pierre Léaud. Comme si on s’était battus pour en être !

Le petit lieutenant, à 20h55 sur 13e Rue - Trois étoiles

de Xavier Beauvois (2005)

Plus de vingt ans après « La balance » de Bob Swaim et plus de dix ans après « L627 » de Bertrand Tavernier, le polar à la française descendait plus près encore du terrain avec ce récit qui démarre sur un mode mineur pour prendre scène après scène une ampleur extraordinaire reposant sur une analyse remarquablement progressive de chacun des personnages. Ce « Petit lieutenant » est décidément un… grand film.

Sammy 2, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Ben Stassen et Vincent Kesteloot (2012)

Franck Dubosc, Elie Semoun, François Damiens, Guillaume Gallienne et Olivia Ruiz composent le casting vocal relevé de cette suite du « Voyage extraordinaire de Sammy » dû au savoir-faire internationalement reconnu de notre auteur aubelois du formidable « Fly Me To The Moon » en 3D.

L’amour extra-large, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Bobby et Peter Farrelly (2001)

Révélés par le délirant « Mary à tout prix », les Farelly Brothers ont un peu surpris leur public habituel avec cette fable volontiers moraliste qui inverse les rôles dans le chef du caricatural Jack Black.

À fond, à 20h30 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Nicolas Benamou (2016)

José Garcia et André Dussollier se relaient au volant endiablé de ce « road movie » du plus haut comique et qui l’eût été sans doute davantage encore si Valérie Bonneton n’avait dû déclarer forfait après le transfert du tournage en Macédoine. Le résultat est inégal mais le fou rire souvent assuré.