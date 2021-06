À la télé ce soir: les débuts des Diables rouges à l’Euro et «Le club des invincibles»

L’heure d’entrer sur le terrain a sonné pour nos Diables Rouges, qui affrontent la Russie ce soir. Pour ceux que le football horripilent, nos critiques cinéma vous livre ses conseils sur les autres programmes diffusés ce soir en télél !

Euro 2020 : Belgique - Russie, à 20h50 sur La Une

Sorties du même groupe des qualifications, la Belgique et la Russie se retrouvent à nouveau. Comptant parmi les favoris, les Belges seront donc en confiance pour leurs débuts. En effet, ils ont battu les Russes à deux reprises (3-1, 1-4) lors de ces éliminatoires. Mais gare à ces Russes qui auront l'avantage d'évoluer à domicile. À charge pour les Diables rouges d'éviter le piège dans un groupe B où figurent également le Danemark et la Finlande.

Le club des invincibles, à 21h05 sur France 2

Quatre des plus grands champions de jeux télévisés sont réunis sur un même plateau et forment le "Club des invincibles". Marie-Christine, Sandrine, Romain et Paul affrontent Léa Salamé, Gérard Holtz, Michel Cymes, Sidonie Bonnec, Patrick Bosso, Valérie Bègue, André Manoukian, Philippe Lelièvre, Hélène Gateau et Florent Peyre.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Sammy 2, à 18h sur Club RTL - Deux étoiles

de Ben Stassen et Vincent Kesteloot (2012)

Franck Dubosc, Elie Semoun, François Damiens, Guillaume Gallienne et Olivia Ruiz composent le casting vocal relevé de cette suite du « Voyage extraordinaire de Sammy » dû au savoir-faire internationalement reconnu de notre auteur aubelois du formidable « Fly Me To The Moon » en 3D, dont le dernier « Bigfoot Family » est sorti l’été dernier.

La voix du succès (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

de Nisha Ganatra (2020)

Dakota Johnson (« Cinquante nuances de Grey »), Tracee Ellis Ross (qui n’est autre que la fille de Diana Ross), Ice Cube, ce bon vieux Bill Pulman et le jeune Kelvin Harrison Jr. animent ce récit offrant des milieux du « show-biz » une image plutôt réussie, car jamais envahissante dans sa B.O. coécrite par la Canadienne Lesley Barber, récemment sortie du lot avec « Manchester by the Sea ».

Lolo, à 20h30 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Julie Delpy (2015)

Après son biopic sur la sanglante « Comtesse » Bathoiry, son cocasse « Skylab » et « Two Days in New York », l’actrice et auteure franco-américaine est de retour au bercail parisien avec cette comédie inattendue quoique plutôt dans l’air du temps, avec Dany Boon en souffre-douleur un peu caricatural d’un Vincent Lacoste qui ne l’est certainement pas moins ! Flanquée d’une Karin Viard qui n’en rate pas une dans un registre nymphomane qui lui va décidément de mieux en mieux, la quadragénaire n’hésite pas à plonger dans une certaine vulgarité pour étayer sa vision du complexe d’Œdipe. Au bout du compte, c’est plutôt réussi et, en tout cas, très nettement supérieur à la moyenne du genre !

L’amour extra-large, à 21h50 sur AB3 - Deux étoiles

de Bobby et Peter Farrelly (2001)

Révélés par le délirant « Mary à tout prix », les Farelly Brothers ont un peu surpris leur public habituel avec cette fable volontiers moraliste qui inverse les rôles dans le chef du caricatural Jack Black. On bascule ainsi dans la romance pure, le charme naturel de Gwyneth Paltrow se chargeant du reste.

30 ans sinon rien, à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Gary Winick (2004)

Jennifer Garner déploie une belle énergie dans cette comédie sentimentale qui nous refait à l’envers le coup de « Peggy Sue s’est mariée » sans la musique de John Barry malheureusement. C’est plutôt gentil.