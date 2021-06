Christian Eriksen encouragé par Romelu Lukaku et les supporters

Samedi soir, plusieurs matchs se sont joués lors de l’Euro 2020. Alors que la Belgique marquait 3 à 0 contre la Russie, le match opposant le Danemark et la Finlande a été autrement plus préoccupant. Dans le stade du Parken Stadium de Copenhague, le joueur milieu de terrain danois, Christian Eriksen a fait un malaise. Après la surprise et l’effroi, les supporters on fait preuve d’un grand moment de communion.

Lors du malaise du joueur, les services de secours sont restés de longues minutes à s’occuper de lui avant de l’emmener sur une civière sans plus d’explications. En attendant d’avoir plus d’informations et de savoir quel joueur le remplacera, les Finlandais d’un côté et les Danois de l’autre se sont mis à scander le nom de Christian Eriksen à travers le stade en réponse. Ils étaient 16.000 supporters hier soir.

Finalement, la nouvelle que le joueur avait repris connaissance est arrivé. Christian Eriksen a été emmené à l’hôpital pour plus d’examens. La rencontre entre les joueurs Finlandais et Danois allait reprendre, les supporters ont pris le temps d’applaudir longuement l’équipe danoise.

Romelu Lukaku lui dédie son premier but

À Saint-Pétersbourg, se tenait le match entre la Belgique et la Russie. Lorsque Romelu Lukaku a mis le premier but du match, le Diable rouge est allé chercher la caméra présente sur le terrain pour aller saluer son ami à l’hôpital. « Chris, Stay strong ! I love you ! » a-t-il dit à la caméra. En effet, chez les Diables rouges, quatre d’entre eux ont côtoyé le joueur danois, Alderweireld, Vertonghen, Chadli et Lukaku.

À la fin du match, au moment de livrer ses impressions, Romelu Lukaku s’est exprimé : « Je suis content de la victoire mais c’était difficile de jouer aujourd’hui parce que je pensais à mon coéquipier à l’Inter, Christian. J’espère qu’il va bien et ma performance, je la lui dédie. J’ai beaucoup pleuré parce que j’ai passé dix-huit mois avec lui. On a vécu des moments forts. J’ai passé plus de temps avec lui qu’avec ma famille donc je pense très fort à lui ».

Un moment de communion comme on peut en voir régulièrement dans le sport et dans les stades en temps normal, et qui peut enfin s’exprimer après un an de silence.