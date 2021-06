Un bar parisien accusé de refuser l’entrée à des personnes noires, les DJs quittent la soirée

Les Français commencent doucement à venir à bout du confinement. Les règles sont allégées, le couvre-feu n’est plus qu’à 23h et les bars et restaurants peuvent de nouveau accueillir des clients à l’intérieur. À cette occasion, le bar péniche La Pause Parisienne, installé dans le VIIe arrondissement accueillait une soirée.

La soirée était organisée par Cimer, une agence et label. Les clients devaient s’inscrire avant 20h, après l’entrée devenait payante. Pour animer cette soirée, trois DJ étaient présents. Selon deux des DJ, certains clients se seraient vus refuser l’entrée, rapporte Le Parisien. L’un d’eux, Dre Tala, raconte sur Instagram que des clients se sont fait refuser l’entrée sous l’argument : « La population est trop urbaine, trop caillera » et ajoute que le gérant aurait aussi déclaré : « On ne m’avait pas vendu ça, on m’avait vendu une soirée avec des bobos parisiens en chemise, une population deep house » .

Le bar ne se remplit pas très vite et l’un des DJ ne voit pas ses amis rentrer. Les témoignages sur les propos du gérant continuent d’arriver : « J’ai peur que si on sert de l’alcool à cette clientèle, elle veuille se battre ».

Le problème des réservations

Pour le gérant, ce n’est pas un acte raciste et si des clients n’ont pas pu rentrer c’est principalement à cause des problèmes dans les réservations. En effet, il semblerait, selon Le Parisien, que 200 à 300 personnes attendaient devant l’entrée alors que la péniche ne pouvait accueillir que 173 personnes et 1.600 personnes étaient inscrites via le système de réservation. Une situation qui ne pouvait que mener à un tri selon le gérant. Il a alors été décidé de garder les personnes avec des « réservations avec bouteilles sur table », ce qui a mené à ce choix de clientèle. Le Parisien explique que selon le communiqué du restaurant, les invités des DJ, s’ils voulaient venir, devaient être assis alors que toutes les tables étaient déjà réservées.

Dre Tala et Cab, un étudiant qui témoigne de la soirée, précisent : « On voyait que seuls des habitués étaient autorisés à rentrer… Et des personnes pas racisées ». « C’est la première fois qu’il m’arrive ce genre de chose… On est en 2021, c’est décevant » ajoute Cab. Une jeune femme de 29 ans partage aussi ce témoignage : « Quand on est arrivés, vers 18h30, il y avait déjà des gens qui étaient sortis de la queue et c’était 90 % de non-blancs qui attendaient ». Elle raconte être partie rapidement pour faire la fête ailleurs comme la grande majorité des personnes présentes. Les deux DJ qui ont quitté la soirée se sont finalement rendus aux Tuileries, accompagnés de clients refusés pour faire leur soirée ailleurs.