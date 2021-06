«Ennuyeux», «mièvre», «indigeste», les critiques pleuvent sur le livre de Meghan Markle

Pourtant 8e dans le classement des meilleures ventes sur Amazon aux États-Unis dans la catégorie des livres pour enfants, « Bench » essuie des critiques dures de la part de la presse britannique. Déjà quelques jours avant sa sortie, quelques journalistes avaient fait part de leur perplexité devant l’histoire du livre. Un conflit entre l’éditeur et les librairies Waterstones est aussi apparu concernant la mise en avant du livre dans leurs boutiques.

Le livre est dédicacé à « l’homme et au garçon qui font battre mon cœur », textuellement dans le livre : « For the man and the boy who make my heart go pum-pump ».

Pas convaincu en Angleterre

En Grande-Bretagne, le livre n’est que 21e dans le classement sur Amazon et pour cause, la critique est acerbe. Dans le livre, il est question des rapports entre les pères et les enfants, raconté du point de vue des mamans. Une histoire qui est venue à Meghan Markle après avoir écrit un poème au prince Harry pour la fête des pères.

Le Times n’y va pas de main morte et attaque directement sur l’histoire : « L’histoire manque tellement d’action et de danger qu’on se demande presque si l’écriture n’a pas été déléguée à un meuble ». Le journal regrette le manque de rythme mais reconnaît tout de même la qualité des aquarelles de Christian Robinson.

Pour The Independant, le livre ne deviendra « sans doute jamais un classique de la littérature enfantine ». Il pointe l’aspect calme d’une bonne histoire avant de se coucher bien que la « langue et les sentiments » semblent plutôt s’adresser à un public adulte.

Pour le Telegraph, les choses se corsent encore plus et parle d’une « homélie indigeste et défiant les règles de la grammaire » et s’étonne même que le livre ait trouvé un éditeur. La notoriété de l’auteur a peut-être été pour quelque chose à la lecture de cette critique. Enfin pour Evening Standard, le livre est « relaxant » mais aussi « mièvre par endroits ».