Barack Obama est inquiet pour la sécurité de ses filles

L’ancien président des États-Unis est très fier de ses filles et de leur engagement. Les jeunes filles, Malia et Sasha, qui entrent dans la vingtaine, sont impliquées dans le mouvement Black Lives Matter, un mouvement apparu aux États-Unis suite aux nombreuses injustices et aux violences policières dont souffrent les populations noires aux États-Unis et à travers le monde.

Barack Obama a accordé un entretien à CNN dans lequel il a partagé ses inquiétudes : « Je m’inquiète toujours pour leur sécurité physique. C’est juste naturel pour un père… Mais pour ce qui est de leurs capacités à déterminer ce qui est bon ou mauvais et le rôle qu’elles vont jouer pour rendre le pays meilleur, je ne me fais aucun souci ».