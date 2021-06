À la télé ce soir: «All Inclusive» et «Secrets d'histoire»

« All Inclusive », 20h35 sur La Une

Bruno a gagné un concours pour passer une semaine de vacances aux Caraïbes avec sa compagne. Malheureusement, à la douane, la jeune femme constate que son passeport n'est plus valable. Bruno part donc seul. Sur place, il apprend qu'il doit partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, un bellâtre envahissant...

« Secrets d'histoire », 21h05 sur France 3

Princesse cultivée et polyglotte mais désargentée, Marie Leczinski devient reine de France en épousant Louis XV. Très amoureuse de son mari, elle doit supporter ses nombreuses infidélités. Des humiliations qu'elle oublie en se réfugiant dans la piété ou la gourmandise. Stéphane Bern revient sur la vie de cette grande reine.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Nevada Smith », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

À l’époque où triomphait déjà le western spaghetti, l’un des derniers grands classiques US avec Steve McQueen en tête d’un casting hors pair où figure notamment l’excellent Martin Landau, dans un suspense de vengeance implacable.

« Gunman », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Le caractère politique de cette bonne série B solidement mise en scène par l’auteur « bessonien » de « Banlieue 13 » et du premier « Taken » a convaincu Sean Penn d’accepter le rôle principal, assurément plus musclé qu’à son habitude tortueuse. Quand il ne surjoue pas, l’enfant terrible de Santa Monica reste un grand acteur. Javier Bardem fait également une apparition marquante, sous tension permanente et violence expiatoire, surtout dans la séquence finale filmée en pleine corrida.

« Jour J », à 20h25 sur RTL-TVI - Deux étoiles

L’auteure du « Paris à tout prix » est passée à la vitesse supérieure avec cette comédie romantique certes un peu téléphonée mais plaisante et soutenue question rythme avec quelques très bons gags et un François-Xavier Demaison très réussi en gourou d’un Nicolas Duvauchelle perdu entre l’actrice-réalisatrice et sa rivale Julia Piaton, la fille de Charlotte de Turckheim.

« Police », à 20h50 sur France 5 - Deux étoiles

Écrit par Catherine Breillat, ce polar intimiste eut un succès retentissant qui contribua à renouveler le genre tout en le coupant de ses bases. En fait de « nouveauté », l’œuvre faisait surtout référence à la Nouvelle Vague par son dépouillement et son style documentaire. Dans son premier rôle dramatique adulte, Sophie Marceau était déjà vraiment superbe.

« Un profil pour deux », à 22h20 sur La Une - Deux étoiles

Tour à tour confronté à Yannis Lespert (le cadet de Jalil), Fanny Valette et nos deux compatriotes Stéphane Bissot et Stéphanie Crayencour, Pierre Richard démontre qu’à 83 ans, il reste plus que jamais une véritable icône d’un cinéma français devenu brutalement orphelin de Claude Rich et Jean Rochefort. Le voici à nouveau… au service de l’auteur de « Et si on vivait tous ensemble ? » abordant une fois de plus avec tact, émotion, humour et opportunisme le thème de l’éternelle jeunesse.