Jair Bolsonaro condamné à une (petite) amende pour non-port du masque

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné ce samedi 13 juin à une amende de cent huit dollars pour avoir participé sans masque ni mesures sanitaires à une manifestation de motards dans l’État de Sao Paulo.

Un climat politique tendu

Des milliers de motards ont participé samedi au rassemblement “Accélérons pour le Christ” à Sao Paulo. Le président d’extrême droite a pris la tête du cortège avec un casque ouvert et sans masque, en violation de la réglementation de l’État. Les autorités de l’État de Sao Paulo ont indiqué qu’elles avaient infligé une amende de 552 reais (environ 108 dollars, ou 89 euros) à Jair Bolsonaro, à son fils Eduardo, membre du Congrès, et au ministre des Infrastructures, Tarcisio Gomes, pour ne pas avoir porté de masque et ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale lors du rassemblement.

La présidence brésilienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Jair Bolsonaro, qui a appelé à des rassemblements dans tout le Brésil en vue de l’élection présidentielle de l’année prochaine, n’a pas tenu compte des avertissements du gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, un rival politique, qui avait déclaré que le président serait condamné à une amende s’il ne respectait pas les lois de l’État.

Critiques régulières sur le port du masque

Jair Bolsonaro s’est opposé à plusieurs reprises à Joao Doria et à d’autres gouverneurs au sujet des mesures imposées pour lutter contre la pandémie du Covid-19, qui a fait près de 485.000 morts au Brésil. Le président critique régulièrement les mesures de confinement et le port du masque, et fait la promotion de médicaments tels que la chloroquine, alors que des études montrent qu’ils sont inefficaces.

S’adressant à une foule de partisans brandissant des drapeaux, Jair Bolsonaro s’est à nouveau élevé contre le port du masque. Le président a estimé que les personnes vaccinées ne devraient pas avoir à porter le masque. « Il est impossible pour une personne vaccinée de transmettre le virus », a-t-il déclaré. Il n’y a pas de consensus scientifique sur la question de savoir si les personnes vaccinées peuvent être contagieuses.