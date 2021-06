Christophe Dechavanne de retour à la télé (mais ça ne va pas durer)

Ces dernières années, il est pratiquement absent des chaînes télé, là où il était un temps omniprésent. Mais Christophe Dechavanne n’a pas dit son dernier mot ! C’est ainsi que C8 a décidé de le placer à la tête de l’émission « À prendre ou à laisser », là où figurait jusqu’ici Cyril Hanouna. Oui, sauf que cela ne va durer en réalité… que dix jours. Un retour en demi-teinte mais qui fait renaître la flamme de l’animateur.

« Step by step »

La tâche de Christophe Dechavanne va de plus être assez compliquée puisqu’il va avoir pour mission de faire exister l’émission alors que l’Euro bat son plein. Mais qu’importe, depuis la fin de The Wall en 2018 sur TF1, il n’a plus vraiment de proposition pour rester animateur. Alors quand Cyril Hanouna lui a donné sa bénédiction pour revenir via « À prendre ou à laisser », il a saisi sa chance. Après un temps de réflexion, il a franchi le pas.

Une fois fini les dix jours, ce sera l’heure de la trêve estivale et Christophe Dechavanne redeviendra à plein temps producteur. Pour autant, il avoue avoir un attrait particulier pour le rôle d’animateur. « Le jeu c’est ce que je sais faire et je pense pouvoir dire que je le fais pas mal. Ma vocation première n’est pas celle-là mais je m’y amuse beaucoup », dit-il à Télé-Loisirs. Et quand le magazine lui demande s’il serait intéressé par un retour à plein temps à la rentrée, Christophe Dechavanne répond : « Je n’en sais rien du tout. On va faire step by step, je prends avec joie ce qu’il y a à prendre. Ça fait suffisamment longtemps que j’attends de pouvoir faire le métier que j'aime. La suite, on verra ».