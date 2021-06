Un animal revit après 24.000 ans dans le permafrost

Voilà un animal qui se moquerait bien de Captain America, cryogénisé pendant 70 ans dans les glaces de l’Arctique. Lui est né à une époque comprise entre 23.960 et 24.485 ans et est resté depuis bloqué dans le permafrost de Sibérie. Il vient d’être ramené à la vie par des chercheurs russes. Son nom : le rotifère Bdelloïde. C’est l’incroyable expérience qui vient d’être menée, avec des résultats publiés ce 7 juin dans la revue Current Biology.

Un long sommeil

Première précision : cet animal est extrêmement petit. Il mesure entre 0,1 et 2 millimètres. Autant dire qu’il est facile de marcher dessus. Mais que l’on ne s’y trompe pas, il est loin d’être unicellulaire. Il a un cerveau, un estomac, des muscles, des organes sensoriels… Bref, comme n’importe quel animal complexe.

Et tout ça a survécu à 24.000 dans le froid ! A l’époque de sa naissance, l’homme de Néandertal venait de disparaître. En théorie, cette espèce est censée vivre dans les forêts, parmi les mousses et les lichens. Mais lorsqu’elle est soumise à des températures entre -20°C et 0°C, elle se montre capable de survivre jusqu’à dix ans. Enfin ça, c’est avant que l’on ne prouve que le rotifère pouvait tenir bien plus longtemps dans le permafrost. Celui a été ramené à la vie était plus exactement bloqué à une profondeur de 3,5 mètres sous la surface, en-dessous de la rivière Alazeïa.

Mais l’observation ne s’arrête pas là ! Les biologistes ont remarqué qu’au cours de leur expérience, le rotifère s’est démultiplié (il est de sexe féminin et il se reproduit tout seul, sans qu’il n’y ait besoin d’un mâle). Les chercheurs se sont donc retrouvés avec plusieurs animaux, dont le parent avait un écart d’âge avec eux de 24.000 ans. Après analyse, ils ont remarqué que ces rotifères étaient apparentés avec un isolat présent en Belgique, Adineta vaga.

Le destin exemplaire du rotifère n’est cela dit pas unique. Des vers connus sous le nom de nématodes ont eux aussi été piégés dans le permafrost sibérien il y a 30.000 ans. Et là, même chose, ils sont revenus à la vie. Idem pour des fruits d’une petite plante, Silene stenophylla, qui ont pu être régénérés après une période similaire.