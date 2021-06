La K-Pop, un «cancer vicieux» selon Kim Jong-un

La K-Pop aura-t-elle la peau de la Corée du Nord ? A priori, la question semble absurde et pourtant, c’est bien de cela dont il est question selon le leader nord-coréen, Kim Jong-un. D’après lui, le style musical de son rival du sud représente un « cancer vicieux » qui corrompt les jeunes Nord-Coréens via « les tenues, les coiffures, les discours, et les comportements ». Il n’en démord pas : il faut lutter contre ce qui est présenté ici comme une menace.

La peur de l’« anti-socialisme »

C’est ainsi que, comme à l’accoutumée, les médias d’Etat nord-coréens ont suivi leur « guide » et ont condamné à leur tour la K-Pop. Car malgré la frontière qui sépare la péninsule coréenne en deux, la musique du sud arrive à se frayer un chemin jusqu’au nord, illégalement bien sûr. Mais ce phénomène n’est pas nouveau. Au début, les Nord-Coréens pouvaient écouter leurs idoles via des petites cassettes. Maintenant, cela se fait plutôt via des clés USB.

Cette percée de la K-Pop en Corée du Nord, malgré son bannissement, a fini par remonter jusqu’aux oreilles de Pyongyang qui compte bien ne pas rester les bras croisés. Et tant qu’à faire, il compte bien viser large. Ces derniers mois, les médias d’Etat ont donc continuellement dénoncé l’« anti-socialisme » des produits culturels sud-coréens qui circulent dans le pays, que ce soit de la musique, des dramas, des films, etc. Kim Jong-un a donc appelé à mettre un terme à cette invasion culturelle.

Jusqu’à quel point l’Etat nord-coréen est vraiment inquiet face à ce phénomène ? Difficile de le savoir exactement, tant les arcanes du pouvoir y sont impénétrables. Pendant ce temps-là, la K-Pop s’affermit sur la scène internationale. Après avoir conquis le continent asiatique (hormis la Corée du Nord évidemment), elle renforce sa présence en Amérique. En mai dernier, le clip de la chanson en anglais « Butter », du groupe BTS, est devenu la vidéo la plus vue sur Youtube en 24 heures de l’histoire du réseau social.