Finaliste de «Top Chef», Sarah va ouvrir un restaurant éphémère à Paris

La semaine dernière, les téléspectateurs ont découvert le grand gagnant de la dernière édition de « Top Chef », à savoir Mohamed Cheikh, face à Sarah Mainguy. Malgré une absence de victoire, la jeune femme a réalisé un superbe parcours et elle est bien décidée à persévérer dans sa passion. C’est pourquoi elle se lancera prochainement dans un nouveau projet.

À partir du 24 juin prochain, et jusqu’au mois d’octobre, la cheffe sera à la tête du restaurant éphémère « Grand Vacarme ». L’établissement prendra ses quartiers à l’hôtel « Le Grand Quartier », dans le Xème arrondissement de Paris, rapporte BFM TV. L’univers de ce restaurant éphémère se rapprochera de ce que fait déjà Sarah dans son restaurant de Nantes, avec une cuisine végétale et d’inspiration bistro.

D’après les informations de Sortir à Paris, la jeune femme servira notamment des feuilletés de boudin noir et sriracha, des schnitzels, sauce groseille à maquereau et mayonnaise estragon, des gaufres sarrasin os à moelle, glace à l’abricot, caramel aux oursins, et des pancakes au sarrasin, pêche melba et sureaux.

Avant elle, d’autres candidats de « Top Chef 2021 » avaient eux aussi déjà annoncé l’ouverture prochaine de restaurants éphémères. Mohamed, gagnant cette année, a notamment ouvert un établissement intitulé « Manzili », au Jardin des Plantes. Tout comme Chloé, avec « Les Jardins d’Olympe », au sein du musée Carnavalet.