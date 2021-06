À la télé ce soir: «LOL» ou «Petit pays» (vidéos)

« LOL, laughing out loud », à 21H05 sur FRANCE 2

Lola, lycéenne à Paris, effectue sa rentrée scolaire. Son petit ami, Arthur, lui apprend qu’il l’a trompée pendant l’été. Chez elle, c’est la crise : sa mère, Anne, tente de mettre de l’ordre dans sa vie sentimentale et est dépassée par cette adolescente qui lui semble de plus en plus étrangère…

« Petit pays », à 20h30 sur BE1

En 1992, au Burundi, Gabriel vit heureux entouré de son père français, un chef d’entreprise et de sa mère rwandaise, de sa sœur et de ses amis. C’est le temps de l’insouciance et des bêtises avec des enfants de son âge. Mais sa vie est bouleversée quand éclatent la guerre civile et le génocide rwandais qui touche sa famille au plus près…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« American Beauty », à 20H10 sur PLUG RTL – trois étoiles

de Sam Mendes (1999)

Cinq Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Kevin Spacey, ce drame familial mérite de garder son statut nonobstant la déchéance du susvisé, alors habitué aux personnages scabreux littéralement angélisés, du style de l’escroc faussement boiteux de « Usual Suspects » et du « serial killer » de « Seven ».

« Twilight, chapitre 3 : hésitation », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de David Slade (2010)

Bella la Terrienne va-t-elle enfin rejoindre définitivement le clan des vampires de son bel Edward, ou céder à l’appel du loup… garou ? Ce n’est que l’un des enjeux de ce troisième volet violemment agrémenté d’une histoire de vengeance (forcément) sanguinaire, dans une ambiance qui se rapproche du pilote avec un budget effets spéciaux digne du deuxième.

« L’un dans l’autre », à 20H25 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Bruno Chiche (2017)

Quoique pas vraiment neuve, l’idée d’échanger les personnalités de deux amants parfaitement « hétéros » est exploité avec du rythme et de l’émotion sous la houlette de l’auteur de « Bernie et ses petites contrariétés ». Ex-collègues chez Canal +, Stéphane De Groodt et Louise Bourgoin jouent le jeu à fond au grand désarroi des « légitimes » incarnés par Pierre-François Martin-Laval et Aure Atika, cette dernière dans le rôle ingrat de celle « qui n’a rien vu venir ». Une bonne surprise dans le contexte de la production hexagonale contemporaine !

« Encore heureux », à 22H05 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Benoît Graffin (2016)

Scénariste pour Pierre Salvadori, Jean-Paul Rouve, Anne Fontaine et Édouard Baer, l’auteur s’assume avec cette sympathique et rocambolesque fable à la morale pas si douteuse que ça. Les rebondissements vont assez bon train et cette bonne vieille Bulle Ogier (81 ans) y fait une apparition magistrale pour… dénouer l’embrouille.

« LOL, laughing out loud », à 21H05 sur FRANCE 2 – une étoile

de Lisa Azuelos (2008)

Derrière le pseudonyme de l’auteure se cache la fille de feu Marie Laforêt. Le titre anglais de cette comédie bien française était prémonitoire, puisqu’un remake US est sorti en 2012 avec Demi Moore à la place de Sophie Marceau.