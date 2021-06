Notre célèbre chroniqueur a épinglé quelques nouvelles issues du monde des célébrités et les décortique pour vous. Le Carnet de Stéphane prend de grandes vacances. Retour fin août.

Kanye West se console avec Irina Shayk

La rumeur enflait depuis un mois dans le microcosme des célébrités. Kanye West et le mannequin Irina Shayk, ex-compagne de la star portugaise du ballon rond Cristiano Ronaldo, seraient en couple. Des photos publiées par le « Daily Mail » montrent l’artiste et la top-modèle en pleine balade en Provence. Souriants, Kanye et Irina semblent tellement complices que leur relation dépasse le simple cadre professionnel. « Bien sûr qu’ils sont ensemble...