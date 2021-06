Il est désormais possible d’acheter une voiture à la Fnac

La Fnac diversifie ses activités et commercialise la Citroën AMI dans ses magasins de Bruxelles, Gand et Liège. La voiture est livrée au client à son domicile directement par son constructeur. Accessible dès l’âge de 16 ans (avec le permis AM), l’AMI est une voiturette 2 places propulsée par un moteur électrique de 6 kW qui lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 45 km/h, réservant plutôt son utilisation dans les villes. Sa batterie lui donne une autonomie de 75 km. Disponible en 7 versions, elle est vendue à partir de 7.690 €.

