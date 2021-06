France : la demande de naturalisation d’un réfugié syrien refusée car «il travaillait trop» (vidéo)

C’est une histoire qualifiée d’« hallucinante » par RMC qui la relaye ce lundi 14 juin. Un ancien comptable syrien, Rawad Al-Asaad, est arrivé en France en 2014 après avoir perdu sa famille, morte pendant la guerre. En 2019, il demande à être naturalisé français pour être reconnu comme un « citoyen normal » comme il dit, vu qu’il a fait preuve d’un parcours exemplaire et qu’il travaille sans relâche. Oui, sauf que cette année, Rawad a appris que sa requête a été déboutée parce que justement, il travaillait trop !

Un Syrien « trop » intégré à la société française

Selon l’administration française, ce réfugié syrien a déclaré 44 heures hebdomadaires de travail, au lieu des 35 heures autorisées par la loi. « Cela m’a choqué… Je ne veux pas passer toute ma vie en catégorie de réfugié. Je paye mes impôts et mes charges, je travaille pour payer mes factures », dit-il à RMC.

Pour son avocate, cette décision est injuste. « Il a multiplié les contrats de travail. Et là on lui reproche cela alors qu’on met en avant le "travailler plus pour gagner plus pour vivre décemment". C’est sûr que c’est compliqué à expliquer qu’on lui a refusé la naturalisation sur ce fondement juridique », réagit-elle. Pendant ce temps-là, Rawad ne compte pas travailler moins pour autant. Après avoir tenu un food-truck pendant six mois, il devrait prochainement ouvrir son propre restaurant.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle mésaventure arrive en France. En 2018, un Algérien avait lui aussi vu sa demande de naturalisation refusée au vu d’une « infraction à la réglementation sur le temps de travail ». Il avait travaillé jusqu’à 57 heures par semaine. Suite à la polémique, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, était intervenue pour sa demande soit réexaminée.