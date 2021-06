Lisa Banes, actrice avec Tom Cruise dans «Cocktail», est morte dans un accident

C’était la première fois qu’elle quittait sa ville de Los Angeles pour rejoindre New York depuis le début de la crise sanitaire. Mais finalement, ce dernier voyage s’est révélé être fatal. L’actrice Lisa Banes a en effet été renversée par un scooter électrique à cette occasion. Plus de dix jours plus tard, elle est décédée des suites de cet accident. Une fin terrible pour celle qui a joué avec les plus grands, dont Tom Cruise.

Un malfaiteur toujours en liberté

Les faits remontent au 4 juin dernier. Lisa Banes s’apprête alors à passer la soirée avec son épouse, la journaliste, Kathryn Kranhold. Elle doit la rejoindre pour manger avec elle le soir venu mais une feu arrivé à la hauteur de Upper West Side, un motard grille un feu rouge et la percute de plein fouet. Emmenée immédiatement à l’hôpital, ses blessures se sont avérées trop graves. Quant au conducteur du scooter, il s’est enfui et n’a même pas pu être identifié.

Lisa Banes avait commencé sa carrière en 1984 dans le film « Hotel New Hampshire » avec Rob Lowe et Jodie Foster. Quatre ans plus tard, elle joue dans « Cocktail » avec Tom Cruise puis dans le western « Young Guns » avec Charlie Sheen. Elle passe ensuite l’essentiel de sa carrière à la télévision ( »Star Trek : Deep Space Nine », « La loi de Los Angeles », « Arabesque », « NCIS »). Elle continue aussi à faire des apparitions au cinéma, comme dans « Gone Girl » avec Ben Affleck.