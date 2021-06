RTL-TVI va lancer un nouveau programme cet été

Il s’agira d’une émission « made in Belgium », à destination familiale et centrée sur le voyage.

Ces prochains mois, difficile de se faire une place dans la programmation télé, entre l’Euro, les Jeux olympiques de Tokyo, le retour de la culture comme avec les festivals et d’autres événements à l’instar du Tour de France. Et pourtant, c’est à ce moment-là que RTL-TVI a décidé de mettre au point une nouvelle émission selon des informations récoltées par nos collègues de Sudpresse.

Un tour de Belgique en train et en famille

Selon ces premières précisions, ce programme pourrait s’appeler « Les visiteurs du train », même si le nom ne semble pas fixé a priori. Comme le titre l’indique, il sera question de voyages en train, en partenariat avec la SNCB. Les animateurs les plus importants de la chaîne seront ainsi invités à son bord pour parcourir la Belgique de long en large.

Même si le train joue un rôle central dans cette émission, l’essentiel n’est pas là puisque ces différentes personnalités de la télé devront s’arrêter dans telle ou telle gare du pays pour partir à la rencontre des Belges. Et pour ajouter une touche un peu plus personnelle et conviviale au programme, chaque animateur pourra être accompagné de ses proches. Plusieurs emmèneront notamment leurs enfants avec eux dans cette aventure, dont Jean-Michel Zecca, Jill Vandermeulen et Sandrine Corman. Sudpresse annonce également que David Antoine devrait être l’un de ces « visiteurs du train ».

D’après nos collègues, le tournage de cette nouvelle émission devrait commencer dans les prochains jours. A côté de cela, RTL-TVI compte remplir sa grille estivale avec le retour du magazine « Un crime parfait » avec Julie Denayer ou encore avec des archives via le programme « RTL, c’est culte ».