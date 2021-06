Le Ronquières Festival dévoile son affiche

Les amateurs de festival peuvent être rassurés : ceux qui se rendront à Ronquières les 14 et 15 août prochain pourront voir du beau monde. Les organisateurs de l’événement ont en effet dévoilé ce mercredi les noms d’une bonne partie des artistes présents dans deux mois dans le Hainaut. Une programmation « qui sent bon le monde d’avant », se réjouit la page officielle du festival sur Facebook.

De grands artistes et peu de restrictions sanitaires

Les artistes dont la présence a été confirmée sont déjà répartis sur les deux jours de l’événement. Pour le samedi 14 août, Ronquières aura l’honneur d’accueillir des artistes ultra-populaires comme Roméo Elvis, Pomme ou encore Dionysos. Il y aura aussi The Magician, Black Box Revelation, Ico, Sharko et Charles. Le dimanche 15 août, place au grand Woodkid et à Aaron. Le reste de la liste est composé de L’Impératrice, Deluxe, la Femme, Bon Entendeur, 47ter, Lola Marsh et Aurel.

Pour chacune de ces deux dates, d’autres chanteurs devraient également être programmés mais pour l’instant, le festival ne communique pas dessus, manifestement parce que certaines présences ne sont pas certifiées.

Quant aux conditions pour avoir accès à l’événement, il ne faudra pas porter de masque ou respecter de distanciation sociale. Si le plan de déconfinement suit son cours tel que prévu aujourd’hui, il ne devrait également pas y avoir de limitation du nombre de festivaliers puisque la jauge devrait être fixée à 75.000 personnes dès le 13 août. En somme, une année comme les autres à une différence près : il faudra présenter un résultat de test PCR ou un certificat de vaccination pour avoir accès au site. Il est fort probable que la demande soit très forte lorsque les tickets seront mis en ligne, c’est-à-dire le 23 juin à 10 heures sur www.ronquieresfestival.be. Les places acquises pour l’édition annulée de 2020 resteront valables ou pourront être échangées contre un voucher pour 2022. « Les infos pratiques détaillées concernant le Covid Safe Tickets seront communiquées dès que possible », concluent les organisateurs du festival.