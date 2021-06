La focaccia, ce n’est pas de la pizza!

Nous vous racontions la semaine dernière l’histoire de la pizza, plat de pauvres devenu l’un des mets les plus populaires du monde. Sa cousine (éloignée) à croûte molle et épaisse, la focaccia, a conservé elle aussi de modestes origines, tout comme sa comparse provençale, la fougasse. Cette dernière n’était d’ailleurs pas initialement destinée à la vente. Ce pain plat était cuit en premier par le boulanger pour lui permettre d’évaluer quand le four à bois avait atteint la bonne température avant d’enfourner le « vrai » pain destiné à la vente. La fougasse servait alors de casse-...