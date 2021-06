Surfons tranquille: les (nombreuses) failles de Windows

Notre pays n’est pas épargné et le télétravail, qui s’est renforcé en raison de la crise sanitaire, a également été une opportunité pour les escrocs. C’est l’occasion de vous expliquer le fonctionnement d’une de leurs techniques. Vous êtes occupé(e) à rédiger un document ou un mail et une fenêtre pop-up apparaît. Le « message » vous précise qu’une infection a été détectée sur votre ordinateur et que vos données personnelles sont en danger. Vous cliquez et vous êtes invité(e) à prendre contact avec le service d’assistance de Microsoft, dans les 5 minutes, sous peine de voir votre...