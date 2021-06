Et Claude Gensac devint «ma biche»

Pour de nombreux fans de Louis de Funès en général et ceux de la saga au képi en particulier, « Le gendarme se marie », troisième du nom, est aussi le meilleur et celui ayant réalisé, avec le « pilote » de 1964, le plus gros score avec six millions de spectateurs en France en… 1968. Et là, on est en plein dans le vif du sujet, puisque le tournage du film a été perturbé par les grèves de ce « joli mois de mai ». On est pourtant à la Côte d’Azur, loin de Paris où éclatent les émeutes parallèlement aux mouvements de grève qui gagnent tous les secteurs d’activité...