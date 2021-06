Test: Necromunda Hired Gun, un fast-FPS

Depuis maintenant plus de trois ans, l’éditeur Focus Home Interactive nous arrose régulièrement de nouvelles adaptations en jeux de l’univers de Warhammer et de Warhammer 40,000. Après Necromunda : Underhive Wars et Warhammer Stormground, place aujourd’hui à Hired Gun, un FPS nerveux. Vous serez accompagné tout au long de l’aventure par votre fidèle compagnon à quatre pattes. Toute l’action se déroule en un seul et unique lieu : la Ruche, une gigantesque colonie spatiale au sein de laquelle plusieurs gangs s’affrontent. Pas de Space Marines à l’horizon ni d’affreuses vermines de...