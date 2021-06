Sortie compliquée dans l’espace pour Thomas Pesquet : "Pas mal de choses ne se sont pas passées comme prévu" (vidéo)

Pour une fois, ce mercredi 16 avril, Thomas Pesquet était chef de mission pour une mission périlleuse hors de la Station spatiale internationale (ISS). Objectif : poser des panneaux solaires tout au bout de l’ISS. Mais comme il l’a fait ensuite savoir ce jeudi sur Instagram, cette épreuve a été plus ardue que ce qu’il avait imaginé.

« C’était à la fois une expérience magique et un vrai combat »

Car faire une opération aussi technique avait pour seul salut une longe qui empêche de se perdre pour l’éternité dans l’espace, cela s’avère assez compliqué. « Visuellement c’était un peu comme tenir un frigo, accroché par les pieds, la tête à l’envers sur une paroi abrupte de quelques kilomètres. Pas mal de choses ne se sont pas passées comme prévu, mais je suis super fier de l’équipe qui s’est battue pour trouver des solutions », raconte-il. « C’était à la fois une expérience magique et un vrai combat ; je ne suis pas prêt d’oublier ce petit tour au bout du bras robotique en tenant un équipement qui fait trois fois mon poids, le moindre mouvement lui faisant prendre de l’inertie ».

Thomas Pesquet a également salué sa coopération avec l’Américain Shane Kimbrough, seul astronaute à l’avoir accompagné dans l’espace lors de cette mission. « Shane égal à lui-même de flegme et de professionnalisme, l’équipe au centre de contrôle au top, les collègues au bras robotique ou qui nous ont mis dans les scaphandres (et nous en ont sortis)... Je suis peut-être encore sous le coup de l’adrénaline, mais je pense qu’on ne peut pas trouver mieux (ou alors il va falloir me le prouver). On va essayer de prendre un peu de repos en attendant la suite des opérations », a-t-il écrit. L’épreuve des panneaux solaires n’est en effet pas terminée. Ce dimanche, ils devront en installer trois autres, toujours avec les mêmes difficultés mais avec un peu plus d’expérience.