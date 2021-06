Catherine Frot mal à l’aise quand elle est interrogée sur Vincent Dedienne: «on était la carpe et le lapin» (vidéo)

Ce mercredi soir, Catherine Frot était l’invité de C à vous, sur France 5, pour évoquer ses dernières performances. Et parmi celles-ci, il y a une pièce de théâtre avec Vincent Dedienne. Anne-Elisabeth Lemoine présente alors à l’actrice un extrait d’interview de ce dernier à France Inter, alors qu’il évoquait Catherine Frot. Un passage qui a visiblement indisposé cette dernière (comme le montre la vidéo ci-dessous à 5 min 35).

Deux acteurs qui ne sont pas du « même univers »

Dans cette entretien, Vincent Dedienne raconte d’abord que le théâtre leur avait laissé carte blanche pour faire quelque chose, ce qu’ils ont d’abord refusé « parce qu’on ne se connaissait pas » avant d’accepter. « En fait, on s’est vraiment rencontrés en travaillant, ce qui fait qu’on s’aperçoit qu’on est assez différents (…) On n'a pas du tout le même univers, et pourtant la rencontre est possible. Et il se passe des choses qui ne se seraient passées avec aucun autre duo », expliquait-il.

Une dernière phrase qui a éveillé la curiosité d’Anne-Elisabeth Lemoine qui a donc demandé à Catherine Frot : « mais qu’est-ce qui s’est passé ? ». Une question qui a provoqué un petit rire chez l’actrice avant qu’elle ne réponde : « comment ça ? ». Puis après un petit silence, elle finit par dire de manière énigmatique : « on était vraiment la carpe et le lapin à mon avis, au bout du compte », en référence au nom de leur pièce et à l’expression homonyme. Une comparaison qui a eu le don se faire rire les personnes présentes.

« Et vous étiez la carpe ou le lapin ? », lui demande alors l’animatrice. « Moi j’étais la carpe, j’étais une belle carpe et lui un beau petit lapin, mais qui ne sont pas faits pour continuer ensemble ». De quoi imaginer un certain froid entre les deux acteurs ? Elle ne le précisera pas et la discussion passe alors très rapidement à un autre sujet, laissant planer le doute et le suspense sur ce point.