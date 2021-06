Les adaptations animées des BD franco-belges désormais disponibles en streaming

La Belgique est reconnue comme un vivier de BD et ses créations sont aujourd’hui mises à l’honneur en ligne. La plateforme de streaming ADN a en effet acquis 19 séries adaptées de bandes dessinées, dont celles belges Tintin, Lucky Luke et Spirou. D’autres sont d’origine françaises mais on trouve aussi Titeuf, créé le Suisse Zep.

Mettre à l’honneur un registre oublié

Jusqu’ici, ces séries étaient peu présentes sur le net. Netflix possède trois saisons de Tintin et une petite de Lucky Luke mais par exemple rien de Spirou. ADN a donc sauté sur l’occasion. L’opération est d’autant plus légitime que la plateforme fait de l’animé sont principal marché. Les amateurs de mangas sont d’ailleurs nombreux à la connaître déjà. Près de 300.000 personnes sont déjà abonnées à ADN aujourd’hui.

L’ajout de ces séries principalement franco-belges pourrait renforcer encore un peu plus cette dynamique en diversifiant le profil de ses utilisateurs. C’est en tout cas le souhait d’ADN. « Notre objectif est de démontrer que l'animation s'adresse à tous les âges et tous les publics », affirme à CNews Julien Lemoine, directeur d’ADN. « J'espère qu'ADN pourra jouer un rôle important dans cette transformation et notamment sur l'animation ado-adulte qui a toujours été boudée par les diffuseurs français ».