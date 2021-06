Le peintre Gérard Fromanger est mort à 81 ans

Le peintre français, Gérard Fromanger est décédé ce vendredi à l’âge de 81 ans. L’annonce a été faite vendredi 18 juin dans la soirée, par l’Académie des Beaux-Arts. Gérard Fromanger était un peintre engagé avec un rôle majeur dans la Figuration narrative, un mouvement apparu au début des années 1960 en France, qui s’oppose à l’abstraction notamment.

Sur Twitter, le communiqué des Beaux-Arts explique : « C’est avec émotion que l’Académie des beaux-arts a appris le décès du peintre Gérard Fromanger. Il avait inauguré, en 2019, la nouvelle politique d’exposition du musée Marmottant Monet ». L’ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, Jack Lang a déclaré : « Gérard Fromanger était un ami, un camarade, un compagnon de route, un visionnaire. Un artiste engagé dans la défense de toutes les libertés, un poète à la palette enjouée et multicolore ».

« L’art est une course de relais »

« Le rouge en deuil » écrivait Le Monde hier soir. L’artiste utilisait beaucoup cette couleur pour sublimer ses tableaux, un rouge « positif, dynamique et joyeux ». Gérard Fromanger est né en 1939 à Pontchartrain, non loin de Paris. Lui-même fils d’une longue lignée de peintre, il s’est lancé dans les années 1960 dans la défense d’un mouvement, la Figuration narrative. Le mouvement voulait créer des récits avec des figures, en contraste avec l’art abstrait.

Dans les années 1964, l’artiste était encore inconnu. Il racontait à l’AFP que son tableau avait été mis dans les toilettes. Une chance en réalité puisqu’il ajoute : « C’est là que Giacometti, demi-Dieu sur terre, a vu et aimé mon tableau. Je me suis présenté. l’histoire de l’art est une course de relais. Si on ne saisit pas le témoin, on n’est pas dans la course ».