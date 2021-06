À la télé ce soir: «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux» ou «Fort Boyard»

« L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Robert Redford (1998)

Grièvement blessée à la suite d'un accident, qui a causé la mort de son amie et provoqué de graves lésions à son cheval, une adolescente, Grace MacLean, une adolescente de quatorze ans, se renferme sur elle-même, renonçant à se battre contre l'infirmité. Journaliste dans un périodique new-yorkais, sa mère, Annie, refuse de s'avouer vaincue. Comprenant que la guérison de Grace dépend grandement de celle de l'animal, elle décide de se lancer à la recherche d'un dompteur de chevaux susceptible de guérir l'animal de sa peur et de son hostilité. C'est alors qu'elle fait appel à Tom Booker, un dresseur de chevaux d'une soixantaine d'années. Jeune figurante déjà vaguement aperçue dans plusieurs nanars pour ados, Scarlett Johansson n’avait que treize ans lors du tournage de cet émouvant drame intimiste.

« Fort Boyard », à 21h05 sur France 2

Le Père Fouras est de retour et il a toujours la ferme intention de protéger son trésor des assaillants. Pour le préserver il a réservé bien des surprises aux six aventuriers, avec de nouvelles épreuves spectaculaires et angoissantes. Dans ce numéro, l'équipe est composée de Laëtitia Millot, Vaimalama Chaves, Lou Jean, Richard Orlinski, Erika Moulet et Jean-Baptiste Marteau, qui joueront au profit de l'association EndoFrance, qui a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, d'informer le public sur cette maladie et d'agir en lien avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La forme de l’eau » à 00h15 sur France 2 - Quatre étoiles

de Guillermo del Toro (2017)

L’auteur mexicain de ces deux chefs-d’œuvre du genre que sont « Hellboy » et « Le labyrinthe de Pan » en ajoute un troisième avec ce nouveau conte rétro-fantastique qui a décroché le Lion d’Or à Venise ainsi que quatre Oscars et non des moindres : meilleurs film, réalisateur, décors, et musique pour le français Alexandre Desplat. Une formidable perle qui n’est pas sans rappeler le « Rocketeer » de Joe Johnston.

« Tenet » (1re TV), à 20h30 sur BE1 - Trois étoiles

de Christopher Nolan (2020)

Avec un gadget dont l’agent 007 aurait rêvé d’hériter de son Q préféré, le récit nous entraîne à travers le monde dans une trame faisant valser en éclats la temporalité ! Pas toujours facile à comprendre et en fin de compte nébuleux à outrance, l’ouvrage est partagé entre séquences d’action dignes du virtuose qu’est l’auteur, et considérations nettement plus philosophiques parfois lentes et bavardes.

« Comme des bêtes », à 21h40 sur AB3 - Trois étoiles

de Chris Renaud et Yarrow Cheney (2016)

Avec ce récit à la – juste – gloire des animaux domestiques en milieu urbain, les auteurs des « Moi, moche et méchant » (dont le numéro 4 est attendu avec impatience) ou « Lorax » ont une fois de plus fait mouche dans l’art du gag visuel et de la référence éclectique à l’histoire du septième art. Ajoutons-y la B.O. signée… Alexandre Desplat et la fiesta est totale pour les petits comme pour les grands.