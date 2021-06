Kate Middleton lance son grand projet, démarré il y a dix ans (vidéo)

Voilà dix ans que la duchesse de Cambridge en a fait son cheval de bataille, la santé mentale chez la petite enfance est devenue le cœur du projet qu’elle défend aujourd’hui. C’est via Twitter, que Kate Middleton a fait l’annonce de son lancement. Dans sa vidéo en face caméra d’un peu plus d’une minute, elle expose les objectifs et les démarches entreprises pour la création de son centre pour la petite enfance.

La duchesse qui a rejoint la famille royale il y a dix ans, explique s’être rapidement lancée dans un voyage : « Mon voyage dans la compréhension de l’importance de la petite enfance a commencé avec des adultes. C’était de la prévention. Je voulais comprendre ce que nous pouvions faire de plus pour prévenir certains des plus gros défis sociaux actuels, et ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer les taux de santé mentale ».

De la recherche auprès des concernés

La duchesse souhaite donc ouvrir un centre pour favoriser l’échange et l’apprentissage des familles autour du développement des enfants. Dans sa vidéo, Kate Middleton explique comment sa démarche a débuté : « J’ai parlé à des psychiatres, des neuroscientifiques, des praticiens et académiciens et à des parents. Ce qui est devenu clair, c’est que le meilleur investissement pour notre santé et bonheur futur réside dans nos 5 premières années de vie ».

Après cette courte présentation, Kate Middleton annonce : « C’est pourquoi aujourd’hui, je lance le Centre pour la petite enfance. En travaillant ensemble, ce centre veut sensibiliser les gens à l’importance de ces 5 premières années pour notre vie future. Et ce que nous pouvons faire en tant que société pour embrasser cette superbe opportunité pour créer une société plus heureuse et plus saine. En travaillant ensemble, mon espoir est que nous puissions changer notre manière de penser quant à la petite enfance et transformer la vie des générations à venir ».

Recherche et sensibilisation

Son centre et sa fondation, la Royal Fondation Centre for Early Childhood, va s’attaquer à plusieurs domaines d’activités. Un pan sera dédié à la recherche, un second à la sensibilisation à travers des campagnes pour le public. Kate Middleton a été présente en différents lieux pour présenter son centre. Elle s’est tout d’abord rendue à la London School of Economics, puis au palais de Kensignton pour rencontrer des parents faisant appel à des centres pour la petite enfance.