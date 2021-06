Un supporter américain se prend pour Hulk à la victoire de son équipe (vidéo)

C’était lors d’un match de basket où s’affrontait l’équipe des Milwaukee Bucks face à l’équipe des Nets de Brooklyn. Le jeudi 17 juin, ce sont les Milwaukee Bucks qui ont remporté le match à la grande joie d’un spectateur, Tony Schultz. L’homme s’est fait repérer dans les gradins par les caméras alors qu’il arrachait son t-shirt des Bucks tout en criant, au moment de la mi-temps. Une scène spectaculaire d’allégresse qui fait très fortement penser à l’habitude qu’a le docteur Bruce Banner d’arracher ses vêtements lorsqu’il se transforme en Hulk dans les comics Marvel.

Les images ont été reprises et partagées sur le compte de l’équipe de Milwaukee Bucks et ont fait le buzz. Tony Schultz s’est expliqué un peu plus sur ce qui l’a poussé à être aussi expressif : « On passait juste un bon moment. Je me suis laissé emporter par le moment, l’amour des Bucks, l’amour du Wisconsin ». Quand l’homme a vu les caméras sur lui, il a pensé que c’était son moment.

Après cette séquence, l’homme est devenu le « t-shirt guy » des gradins. Les autres supporters se sont mis à lui jeter des t-shirts que Tony Shultz n’a pas hésité à déchirer de la même façon. Au bout du sixième t-shirt arraché, l’homme a commencé à se calmer et à réfléchir sur ses actions comme il le dit lui-même à la presse locale.